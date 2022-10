SMS z numeru 725041614. "Wezwanie do zapłaty od PGE"

Oszustwo "na PGE" to jedno z popularniejszych, z którymi spotykamy się na co dzień. Fala SMS-ów, które są rozsyłane do Polaków, zdaje się nie zwalniać. Zdarzają się dni, w których podobną wiadomość można otrzymać kilkukrotnie, z kilku numerów telefonów.

Ze względu na fakt, że oszuści korzystają z wielu numerów telefonów, trudno w sensowny sposób chronić się przed oszustwem "na PGE". Warto jednak znać treść wiadomości rozsyłanych przez cyberprzestępców. Łatwiej będzie wówczas zweryfikować na pierwszy rzut oka, czy mamy do czynienia z autentycznym wezwaniem do zapłaty, czy próbą wyłudzenia danych, a co za tym idzie - wyczyszczenia konta bankowego.

Wezwanie do zapłaty od PGE? To oszustwo

Nasza czytelniczka Kasia podzieliła się z nami wiadomością, którą otrzymała z numeru 725041614. Oszuści nie silili się na zbyt długi komunikat. "Wezwanie do zaplaty od PGE-obrot S.A.". Oprócz tych słów w SMS-ie znajduje się tylko link.

Patrząc na sam odnośnik, można odnieść wrażenie, że mamy do czynienia z oszustem. Adres w żaden sposób nie nawiązuje do autentycznego adresu strony PGE Obrót, więc jeśli ktoś przeczyta wiadomość dokładnie, nie powinien nabrać się na podstęp.

W przypadku otrzymania takiej lub podobnej wiadomości na temat uiszczenia opłaty na potrzeby PGE, w żadnym wypadku nie należy otwierać linku. W zależności od wariantu może on przenieść ofiarę na różne serwisy. Zazwyczaj jest to wariacja na temat serwisu umożliwiającego wykonywanie płatności internetowych. Wprowadzone tam dane są przechwytywane przez oszustów, którzy uzyskują w ten sposób do bankowości internetowej. Następnym krokiem jest wyprowadzenie pieniędzy z konta.

Karol Kołtowski, dziennikarz dobreprogramy.pl