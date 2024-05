Awaria internetu Vectra. Użytkownicy zgłaszają problemy

Wygląda na to, że Vectra zmaga się z problemem związanym z internetem, co skutkuje brakiem dostępu do sieci w wielu miastach. To potwierdzają zgłoszenia usterki, które napływają na platformę downdetector – w chwili pisania tekstu, liczba awarii zaczęła gwałtownie rosnąć i osiągnęła około 630 zgłoszeń.