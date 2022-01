W Google Play pojawiła się AppOstazja. Pomoże wypisać się z Kościoła

Autorem aplikacji jest agencja interaktywna VR One, która prawdopodobnie postanowiła stworzyć ją dla żartu. Jednak AppOstazja rzeczywiście pomaga wypełnić wszelkie formularze i zebrać dokumenty niezbędne do dokonania apostazji. Przypomina m.in. o dowodzie osobistym, świadectwie chrztu oraz wskazuje miejsce, w którym należy złożyć stosowny wniosek.

To nie tylko rosnąca liczba apostazji, ale także coraz mniejszy odsetek uczęszczających na mszę spośród osób wciąż określających się jako katolicy. Pokazują to wyniki "dorocznego badania niedzielnych praktyk religijnych".

Z danych Instytutu Statystyki Kościoła Katolickiego (ISKK) wynika, że w 2019 r. wskaźnik dominicantes (odsetek wiernych uczęszczających na mszę z ogółu do tego zobowiązanych) wyniósł 36,9 proc., z kolei w 2018 r. było to 38,2 proc. Natomiast wskaźnik communicantes (odsetek przystępujących do komunii świętej) wynosił 16,7 proc. w 2019 roku i 17,3 proc w 2018 roku.

Jak wynika z danych z poszczególnych diecezji, w ostatnim czasie, zaczęła rosnąć również liczba apostazji. Co prawda ISKK przestał liczyć osoby opuszczające kościół w 2010 roku, gdy licznik pokazał 459 przypadków. Pewien obraz daje jednak to, co dzieje się w archidiecezji krakowskiej. Do 2019 r. średnio rocznie taki akt składało 50-60 osób, w 2019 r. było ich 123, a w 2020 już 445.