W Google Play wykryto "droppery". Pobierasz, a one czyszczą ci konto

Wszystko wskazuje na to, że cyberprzestępcy będą wykorzystywać droppery na coraz szerszą skalę, bowiem jest to rozwiązanie z ich punktu widzenia ekonomiczne i skalowalne. Bardziej wyrafinowane taktyki wymagają poświęcenia więcej zasobów niż droppery. Te ostatnie pozwalają napastnikom łatwo wtargnąć do oficjalnych sklepów z aplikacjami i dotrzeć do szerokiej, niczego niepodejrzewającej publiczności - zaznacza Mariusz Politowicz z firmy Marken, dystrybutor rozwiązań Bitdefender.