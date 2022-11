Windows 10 22H2 dla każdego. Koniec ograniczeń

Windows 10 22H2 to najnowsze wydanie Dziesiątki, które od początku stało w cieniu zapowiadanej szumnie aktualizacji Windowsa 11 wraz z późniejszymi pakietami "Moments". Microsoft podaje, że instalacja najnowszego Windowsa 10 będzie szybka w przypadku wszystkich wydań począwszy od 20H2 - w praktyce nowe wydanie zainstaluje się tak samo sprawnie, jak comiesięczne łatki.

Chociaż wydanie 22H2 nie przynosi wielu spektakularnych zmian do Windowsa 10, bez wątpienia jest to aktualizacja dotycząca wielu użytkowników. Windows 11 nie jest łatwo dostępny dla każdego z uwagi na stosunkowo wysokie wymagania (wciąż aktualny jest temat TPM 2.0), a przez to w większości komputerów na rynku nadal króluje Windows 10. O szczegółach aktualizacji 22H2 dla Dziesiątki pisaliśmy w odrębnej publikacji.