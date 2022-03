Windows 11 i reklamy w Eksploratorze. "To nie miało zostać opublikowane"

To krótkie oświadczenie uzyskał serwis The Verge, a udzielił go Brandon LeBlanc z zespołu odpowiedzialnego za Windowsa w Microsofcie. Chociaż ta wypowiedź nie wyklucza jednoznacznie tematu banerów reklamowych w Eksploratorze plików Windowsa 11, można mieć przynajmniej nadzieję, że nie jest to kwestia najbliższej przyszłości, ale rozważania dotyczące dłuższej perspektywy.