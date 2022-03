Windows 11 i karty w Eksploratorze. "Sets" jednak trafią do systemu?

Chodzi o obsługę kart w Eksploratorze plików na takiej zasadzie, jak w przeglądarkach internetowych, co eliminuje konieczność otwierania kilku okien, by przeglądać kilka folderów. Założenie jest proste i od początku było przez nas chwalone, a warto przypomnieć, że pomysł ma już ponad 4 lata . Microsoft po raz pierwszy omówił implementację kart w Eksploratorze jeszcze w 2017 roku w kontekście Windowsa 10 i co ciekawe z czasem oficjalnie zakończył prace nad tą funkcją - wówczas zwaną "Sets".

Na powrót kart do Eksploratora Windowsa zwrócił uwagę The Verge, powołując się na wpis na Twitterze jednego z testerów. Jak wynika z deklaracji, funkcję da się aktywować w kompilacji 22572 Windowsa 11, czyli buildzie udostępnionym na kanale Dev. Już na tym etapie można się przyczepić choćby nienaturalnie dużego górnego marginesu, ale nie zapominajmy, są to na razie testy, ponadto w tym przypadku bylibyśmy ostrożni z zakładaniem, że opcja na pewno trafi do finalnego wydania Windows 11.