Wyciek danych z Konfederacji. Każdy mógł pobrać dane osobowe członków

Sprawie przyjrzał się Niebezpiecznik , który podał, że strona internetowa Konfederacji umożliwiała pobranie danych użytkowników wraz z ich numerami PESEL. Aby je pozyskać, wystarczyło zmieniać kolejne wartości identyfikatora w URL by wyświetlać dane kolejnych osób.

Po zgłoszeniu problemów, Konfederacja zablokowała ostatecznie dostęp do danych oraz podała informację, że chociaż dane były możliwe do pobrania, nikt ich masowo nie pobierał. W związku z całą sytuacją, partia przygotowuje oświadczenie w tej sprawie i zgłosi sprawę do UODO.