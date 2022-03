Wydał pół miliona na NFT. Inni dostali za darmo

Memy internetowe są częścią naszego życia, czy się nam to podoba, czy nie. Niektórzy traktują je bardzo poważnie. Przykładem takiej osoby jest Halston Thayer, który zapłacił za token NFT pewnego obrazka z żabą Pepe równowartość ponad 537 tysięcy dolarów. Matt Furie, twórca oryginalnego Pepe, za pośrednictwem założonej przez siebie organizacji DAO (zwanej też PegzDAO), zdecydował się sprzedawać obrazki z żabą w formie NFT.

Windows 11 i znak wodny na tapecie. Zaraz trafi do pecetów

Serwis Kotaku poinformował, że PegzDAO rozdał kompletnie za darmo 46 tokenów. Gdy Thayer się o tym dowiedział, zdecydował się pozwać organizację. Okazało się przecież, że kupione przez niego NFT nie jest już tak wyjątkowe, jak mogło się to wydawać w momencie, gdy inwestował w nie, co by nie mówić, spore pieniądze.