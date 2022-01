Producent płyt głównych i NFT. Niecodzienna sytuacja

Firma produkuje najnowsze płyty główne zgodne z procesorami Intela z serii Alder Lake, które co ciekawe mogą być objęte przedłużeniem gwarancji do czterech lub pięciu lat, co normą w branży nie jest. Mają też w ofercie m.in. najnowsze karty graficzne AMD Radeon z serii RX 6000.