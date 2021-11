Zgodnie z danymi przygotowanymi w opracowaniu banku centralnego w drugim kwartale bieżącego roku liczba oszustw przy użyciu kart płatniczych wzrosła o 4 procent. Było ich łącznie około 57 tysięcy. Znaczący był jednak wzrost wartości oszustw. Kwota wzrosła aż o 19,3 procent do 19,4 miliona złotych. We wcześniejszym kwartale było to 16,3 miliona złotych.