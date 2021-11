Problem cyberprzestępczości ma charakter globalny, a walka z tego typu oszustwami jest poważnym wyzwaniem, która wymaga budowania świadomości oraz współpracy organów ścigania. Jak informuje serwis Mashable , ostatnio zaangażował się w nią WhatsApp, czyli popularny komunikator internetowy. Firma przyłączyła się do kampanii "STOP.THINK.CALL", realizowanej w Wielkiej Brytanii. Oprócz WhatsApp inicjatywę wspiera komik Joel Dommett, który kiedyś sam padł ofiarą oszustwa, a także Friends Against Scams, inicjatywa zespołu National Trading Standards Scams Team, której celem jest ochrona i zapobieganie cyberoszustwom.

Kampania "STOP.THINK.CALL" ma uchronić większą liczbę osób przed cyberprzestępczością i pomóc w rozpoznawaniu podejrzanych wiadomości. Jej nazwę można przetłumaczyć jako "ZATRZYMAJ SIĘ.POMYŚL.ZADZWOŃ". W ramach kampanii inicjatorzy zachęcają do podjęcia trzech kroków. Pierwszy z nich, czyli "STOP" zaleca upewnienia się, że weryfikacja dwuetapowa WhatsApp jest włączona, ustawienia prywatności są dostosowane do preferencji użytkownika, a sześciocyfrowy kod PIN jest bezpieczny.

Kolejny krok, czyli "THINK" sugeruje, aby zastanowić się nad treścią otrzymanej wiadomości i jej sensem. Czy jej nadawca prosi nas o przekazanie pieniędzy, czy może oczekuje innej reakcji, która naraża nasze dane na ryzyko? Ostatni krok, to "CALL". Zachęca on do weryfikacji tożsamości nadawcy. Warto upewnić się, czy prośba faktycznie pochodzi od znajomego lub wskazywanej w wiadomości instytucji. Czasami lepiej stracić kilka minut na próbę połączenia z daną firmą lub znajomym niż stracić oszczędności życia.