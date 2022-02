Oszustwo "na Booking". Cyberprzestępcy nie odpuszczają

Tak też się stało, a pani Ania otrzymała kilka wiadomości, w tym wiadomość z ofertą dodatkowego transferu VIP z lotniska. Do tej pory nic nie wzbudziło podejrzeń kobiety, bo powszechną praktyką wśród wynajmujących obiekty przez Booking.com jest udostępnianie numeru telefonu czy adresu e-mail, które służą do szybkiego kontaktu z osobami dokonującymi rezerwacji.

Jak zaznacza Interia, kobieta zaniepokoiła się dopiero po otrzymaniu wiadomości o treści: "Aby zakończyć rezerwację, musisz zweryfikować swoją kartę bankową. Wynika to z ostatnich postępów kraju w zakresie ochrony przed zakażeniem koronawirusem". Do wiadomości był załączony link. Na szczęście pani Ania nie kliknęła w niego i postanowiła zweryfikować jego prawdziwość podczas rozmowy z konsultantem serwisu Booking.com. Potwierdził on jej obawy i przekazał, żeby pod żadnym pozorem nie otwierała linku.