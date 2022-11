Z tej technologii korzystamy wszyscy. Przedstawiamy historię rozwoju Wi-Fi

Następnie w 1985 r. amerykańska Federalna Komisja Łączności udostępniła do użytku bez licencji częstotliwości w paśmie 2,4 GHz, które zostały wykorzystane w 1991 r. przez NCR Corporation i AT&T Corporation do stworzenia WaveLAN będącego prekursorem wydanego w 1997 r. protokołu 802.11 (Wi-Fi 0) zapewniającego prędkość łącza do 2 Mbps.

Na nowszy protokół 802.11ac (Wi-Fi 5) trzeba było czekać do 2013 r. Jest on rozwinięciem 802.11n. Wciąż mamy wsparcie dla częstotliwości 2,4 GHz i 5 GHz, ale tylko w tej drugiej poszerzono kanały z 40 MHz do 80 MHz oraz od 2014/2015 r. do 160 MHz. Podwojono do ośmiu liczbę strumieni oraz dodano funkcję MU-MIMO umożliwiającą wysyłanie danych do wielu urządzeń jednocześnie. Wszystko to sprawiło, że maksymalna teoretyczna przepustowość routerów wynosiła do 3,5 Gbps i dość popularnym modelem był TP-Link Archer C80 lub Archer C6.