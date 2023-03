Zamykają Zippyshare. Ostatni moment na pobranie plików

Jak czytamy na blogu Zippyshare, twórców zjadły koszty. Po pierwsze - coraz mniej użytkowników korzystało z serwisu. Jak przyznają właściciele Zippy, ich serwis był wolniejszy i uboższy niż rozwiązania konkurencyjne "Nikt nie potrzebuje już takiego dinozaura jak my" - podsumowali tę kwestię. Jednak problemem jest to, że strona przestała na siebie zarabiać.

Zippyshare wykończyły między innymi wtyczki do przeglądarek, które służyły do blokowania reklam. Jak czytamy, wywołały one koło zamknięte - użytkownicy blokowali reklamy, właściciele strony umieszczali więcej reklam, by wyrównać wpływy, przez co więcej użytkowników zaczynało korzystać z adblockerów.