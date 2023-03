Zapomnij o pilocie. Wystarczy iPhone z Netflixem

Informacje o planach zarządzających platformą Netflix publikują osoby bardzo dobrze znane w całej branży technologicznej. Najpierw zrobił to Mark Gurman z agencji Bloomberg, a chwilę później Steve Moser z redakcji MacRumors skupiającej się na działalności i urządzeniach Apple. Przygotowywana opcja to kolejny sygnał, iż Netflix coraz mocniej interesuje się grami.

Źródłem omawianych rewelacji jest kod aplikacji Netflix na iOS . Udało się odnaleźć w nim fragmenty jednoznacznie odnoszące się nie tylko do grania na telewizorze, ale również do funkcji pozwalającej na używanie telefonu jako kontrolera. Chodzi o komunikat, który docelowo będzie prezentowany użytkownikowi.

Netflix pozostaje najpopularniejszym serwisem streamingowym na świecie. Chociaż ma ok. 230 mln subskrybentów to zaczyna mocno odczuwać na plecach oddech konkurencji. Wśród pomysłów na zwiększenie przychodów pojawił się między innymi nowy pakiet z reklamami . Pod koniec 2021 r. włodarze omawianego serwisu postanowili uruchomić sekcję gier.

Do tej pory Netflix wydał ponad 50 gier mobilnych. Kilka tygodni temu ogłosił, że do końca tego roku katalog zostanie rozbudowany do ponad 100 pozycji. Aktualnie gry są dostępne na telefonach i tabletach z systemem Android, iOS lub iPadOS. Jak jednak widać, wkrótce może się to zmienić i na liście obsługiwanych urządzeń znajdą się telewizory.