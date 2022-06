ZUS podpisał umowę z Red Hatem. To kolejny element strategii

ZUS dzięki współpracy z Red Hatem ma dążyć do standaryzacji architektury i rozwoju platformy aplikacyjnej - podał serwis CRN. W praktyce ma się to wpisywać w zapowiedzianą rok wcześniej strategię rozwoju ZUS-u właśnie pod kątem IT. Wówczas informowano głównie o "cyfrowej przyszłości" Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, w realizacji czego miała pomóc Chmura Krajowa.

Red Hat należący do firmy IBM, znany z wydawania dystrybucji Linuksa przeznaczonego do wykorzystania przez przedsiębiorstwa, ma dać ZUS-owi dostęp do wiedzy i doświadczenia m.in. z zakresu integracji oprogramowania, DevOps, automatyzacji procesów oraz konteneryzacji MS SQL Server. Dodatkowo mają się także pojawić szkolenia, dzięki którym specjaliści IT ZUS-u zyskają nową wiedzę.

Chociaż nie ma wielu konkretów, warto przypomnieć założenia wspomnianego programu cyfryzacji ZUS-u. W maju ubiegłego roku podano, że jest to jeden z elementów założonych w strategii na lata 2021-2025. Wspominano wtedy, że ZUS chce przeprowadzić coś w rodzaju wewnętrznej rewolucji IT, aby dostosować się do współczesnych realiów. Chociaż teoretycznie zmiany odczują w pierwszej kolejności pracownicy i administracja, można sądzić, że docelowo każdy korzystający z usług ZUS-u dostrzeże korzyści z wykorzystania nowego oprogramowania.