AirTag pomógł w zbrodni. Zazdrosna kobieta namierzyła swojego partnera

Tragiczne zdarzenie, do którego doszło na początku czerwca opisał Cyber News . Serwis powołując się na informacje opublikowane m.in. przez The Washington Post, przybliżył historię 26-letniej kobiety z Indianapolis, która umieściła AirTag na tylnym siedzeniu samochodu swojego chłopaka. Niewielkich rozmiarów gadżet od Apple pozwolił jej śledzić partnera, którego podejrzewała o zdradę.

Niczego nieświadomy mężczyzna udał się do lokalnego baru. To tutaj miało dojść do poważnej kłótni między parą oraz inną kobietą. Sprzeczka przeniosła się na zewnątrz i zakończyła tym, że kobieta potrąciła i przejechała swojego chłopaka samochodem. Zdarzenie miało katastrofalne skutki. Mężczyzna stracił życie. Kobieta została aresztowana i oskarżona o morderstwo. Przed sądem stanie 23 czerwca.

Jak zaznacza Cyber News, to nie pierwszy przypadek, kiedy AirTag został wykorzystany do śledzenia. Bardzo często ofiarami takich praktyk są kobiety, inwigilowane przez zazdrosnych partnerów lub stalkerów. Urządzenie od Apple jest umieszczane np. na haku holowniczym samochodu, co ułatwia podążanie za "ofiarą". Czasami mija sporo czasu, zanim dana osoba zorientuje się, że ktoś podrzucił jej AirTaga. Jest to szczególnie niebezpieczne w przypadku użytkowników urządzeń z systemem Android, bo w przypadku systemu iOS można pobrać aplikacje typu Find My, która ostrzega przed wykrytymi w pobliżu AirTagami. Android nie ma takich możliwości.