Rosyjskie cyberataki wymierzone w sojuszników Ukrainy. Na celowniku m.in. Polska

Rosyjscy hakerzy wzięli na swój celownik nie tylko instytucje państwowe, ale też think tanki, organizacje humanitarne, firmy IT, dostawców energii, oraz firmy powiązane z infrastrukturą krytyczną poszczególnych państw. Według Microsoftu rosyjskie ataki były skuteczne w 29 proc. przypadków, ale tylko jedna czwarta tych udanych włamań doprowadziła do przejęcia danych. To "prawdopodobnie zaniża poziom rosyjskiego sukcesu". Dodatkowo kraje, które są na celowniku Rosji, stale zwiększają możliwości obrony w cyberprzestrzeni.