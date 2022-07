Zełenski w krytycznym stanie? Hakerzy szerzyli dezinformację

SSSCIP dodała, że hakerzy rozprzestrzeniali wiadomości sugerujące, że prezydent Ukrainy jest rzekomo w stanie krytycznym i przebywa na oddziale intensywnej terapii . Jego miejsce i kontrolę nad krajem miał przejąć przewodniczący Rady Najwyższej Ukrainy Rusłan Stefanchuk. Oczywiście są to tzw. fake newsy. SSSCIP na razie nie podała szczegółowych informacji na temat przebiegu ataku , ani odpowiedzialnych za niego osób.

Do całej sytuacji odniósł się sam prezydent Ukrainy. Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie, które można obejrzeć m.in. w serwisie społecznościowym Instagram. Zełenski podkreślił, że 21 lipca Rosja opublikowała bardzo dużo fałszywych wiadomości o Ukrainie, w tym informacje o tym, że państwo nie jest kierowane przez jego obecnego prezydenta ze względu na ciężki stan zdrowia. Ze znanym sobie humorem dodał: "z całym szacunkiem dla osób starszych, 44 to nie 70 lat", tym samym nawiązując do zbliżających się 70. urodzin prezydenta Rosji - Władimira Putina. Informacje zdementowała również grupa medialna TAVR.