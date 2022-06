Anonymous chwalą się w Internecie. Zaatakowali białoruskie KGB

Anonymous za pośrednictwem Twittera pochwalili się położeniem kolejnej strony internetowej, która jest powiązana z rosyjskimi lub białoruskimi instytucjami państwowymi. Tym razem kolektyw wziął na celownik Komitet Bezpieczeństwa Państwowego Republiki Białorusi , czyli białoruskie KGB (nazywany niekiedy KBP). Jest to służba specjalna Białorusi, która specjalizuje się m.in. w wywiadzie i kontrwywiadzie, a jej działania są prowadzone głównie na rzecz białoruskiej armii, ministerstwa obrony czy przemysłu obronnego kraju.

Z informacji opublikowanych przez haktywistów wynika, że strona kgb[.]by przez pewien czas była niedostępna . Sprawdziliśmy i wszystko wskazuje na to, że jej funkcjonowanie przywrócono do normy (według stanu na godz. 9:30, 20 czerwca). Anonymous od dłuższego czasu w ramach cyberwojny wypowiedzianej Rosji (oraz wspierającym ją państwom) atakuje rosyjskie i białoruskie strony internetowe instytucji państwowych oraz różnego rodzaju przedsiębiorstw. Przeprowadza też inne, liczne cyberataki, mające pokazać jak wygląda prawda o wojnie w Ukrainie.

Anonymous uderzyli m.in. w stronę rosyjskiej Federalnej Służby Celnej. Jest to instytucja rządowa, będąca częścią rosyjskiego Ministerstwa Finansów. Więcej o tym ataku pisaliśmy tutaj. W ostatnim czasie kolektyw włamał się również do systemów informatycznych firmy zbrojeniowej, która zajmuje się rosyjskimi dronami wojskowymi. Haktywiści twierdzili, że przejęli dotyczące ich plany oraz założenia taktyczne i wyrazili nadzieję, że przejęte dane "pomogą w jak najszybszym zakończeniu wojny". Jak już wielokrotnie podkreślaliśmy, Anonymous twierdzą, że ich ataki wymierzone w Rosję będą kontynuowane do momentu zakończenia wojny w Ukrainie i wycofania z jej terytorium ostatniego, rosyjskiego żołnierza.