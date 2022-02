Amerykańskie sankcje. Na liście właściciel VKontakte

W 2014 r. Durow został usunięty z funkcji dyrektora generalnego. Uznał, że była to decyzja motywowana politycznie, gdyż odmówił wcześniej przekazania służbom danych ukraińskich demonstrantów oraz zablokowania profilu rosyjskiego opozycjonisty Aleksieja Nawalnego. Ostatecznie przedsiębiorca opuścił Rosję stwierdzając, że "kraj ten jest obecnie nie do pogodzenia z biznesem internetowym".

Z serwisu Odnoklassniki korzysta miesięcznie ok. 46 mln użytkowników w Rosji. Liczba zarejestrowanych kont przekracza natomiast 300 mln. Miesięcznie z VKontakte korzysta z kolei ok. 97 mln użytkowników na całym świecie (jeśli chodzi o liczbę zarejestrowanych profili, mówi się o liczbach w przedziale do 1800 mln do 300 mln).