Facebook i Instagram mogą zniknąć z Europy. Tajemniczy nowy projekt decyzji

Serwis TechCrunch dotarł do informacji z których wynika, że Meta miała otrzymać nową decyzję od unijnego organu odpowiedzialnego za kwestie prywatności. Ta zaś ma mieć wpływ na jego zdolność do dalszego eksportowania danych użytkowników do USA. Co ciekawe, nie wiadomo na ile ta decyzja jest korzystna dla samej firmy.