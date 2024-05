Google Play Pass: co to jest i jak aktywować?

Sklep Google Play to dla użytkowników urządzeń z Androidem podstawowe źródło dostępu do różnego rodzaju aplikacji oraz gier. Znaleźć w nim można narzędzia usprawniające codzienne czynności, organizację pracy itp., a także gry zapewniające rozrywkę w wolnym czasie. Większość z nich, pomimo, że teoretycznie dostępna jest za darmo to w ich obrębie wyświetlane są reklamy lub część funkcji jest zablokowana .

Google Play Pass to usługa subskrypcyjna oferująca dostęp do szerokiego wyboru aplikacji i gier na urządzenia z Androidem. Uruchomiona została we wrześniu 2019 roku a jednym z jej głównych atutów jest możliwość korzystania z wybranych tytułów ze sklepu Google Play bez reklam i żadnych dodatkowych zakupów. Po opłaceniu miesięcznej lub rocznej subskrypcji użytkownik otrzymuje dostęp do przeszło 1000 wybranych programów i gier z ponad 40 różnych kategorii.