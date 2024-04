Apel bezpieczeństwa. Lista fałszywych stron firm kurierskich

CSIRT KNF zwraca uwagę na nieustające ataki, które prowadzą do przekierowania ofiary na fałszywe strony internetowe. Jednym z częściej wykorzystywanych pretekstów jest zmyślona historia dostawy paczki i rzekomej niedopłaty lub błędu w adresie, co odbiorca ma uregulować na stronie, do której link otrzymuje w wiadomości. Gdy trafi na docelową witrynę, docelowo zostaną od niego wyłudzone przynajmniej dane osobowe, jeśli nie login i hasło do bankowości internetowej lub numery karty płatniczej.