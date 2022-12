Sprzedali Apple 1 Steve'a Jobsa. Komputer wart miliony złotych

Opis aukcji unikatowego komputera Apple 1 możemy przeczytać na stronie rrauction.com. Opublikowana jest tam także przewidywana cena sprzętu przed rozpoczęciem licytacji. Dom aukcyjny oszacował ją na co najmniej 375 tys. dolarów. Finalnie Apple 1 został sprzedany za ponad 442 tys. dolarów.

Sprzedany na aukcji sprzęt jest w pełni sprawny. Został on odrestaurowany w 2018 r. przez Coreya Cohena, specjalistę zajmującego się komputerami Apple 1. Ocenił on stan sprzętu na 8,5 w skali od jednego do dziesięciu. Sprawność urządzenia potwierdzono ponownie w sierpniu 2022 r.