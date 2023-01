AppleTV+ może zaoferować plan z reklamami. Trwa ciekawa rekrutacja

Zakłada się, że nowy abonament w usłudze AppleTV+ mógłby się pojawić na rynku jeszcze w 2023 roku, o czym spekuluje się co najmniej od października roku ubiegłego. W Polsce koszt AppleTV+ to obecnie niespełna 35 złotych miesięcznie. Do tego dochodzą 3 miesiące za darmo po zakupie wybranych urządzeń Apple'a oraz 7 dni próbnych, w czasie których z usługi można korzystać bez opłat. Alternatywą jest korzystanie z AppleTV+ w ramach pakietu Apple One wraz z innymi usługami, m.in. dyskiem w chmurze iCloud+ czy streamingiem muzyki Apple Music.