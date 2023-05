Bitcoin ulubioną walutą rozwodników. Łowca kryptowalut odkrył fortunę

CNBC postanowiło poruszyć temat po tym, jak kobieta używająca pseudonimu Sarita przez pół roku tropiła z pomocą księgowego portfel kryptograficzny, na którym jej małżonek ukrył 12 bitcoinów (wówczas warte pół miliona dolarów). Kobieta uznała za podejrzane, że jej zarabiający 3 miliony dolarów rocznie mąż ma zaskakująco niewiele oszczędności. Kobieta powiedziała, że małżonek nigdy nie rozmawiał z nią o możliwości inwestycji w kryptowaluty.

Bitcoin ulubiony przez rozwodników

Badania wskazują, że 1 na 5 Amerykanów inwestował, handlował lub używał kryptowalut. Tematem tym interesują się głównie mężczyźni w wieku 18 do 49 lat. Nic więc dziwnego, że w przypadku rozstania mężczyźni ci spekulują swoimi kryptowalutami, aby ukryć je przed współmażonkami. Powszechną praktyką wśród prawników rozwodowych stały się więc poszukiwania ukrytego pod cyfrową formą kapitału. Dla prawników z Florydy ma to duże znaczenie, bo niedawno stan Floryda dodał spis posiadanych kryptowalut do standardowego zestawienia dokumentów, które składa się w wypadku sprawy rozwodowej.

Takie działania są bardzo ważne, bo spekulacje finansowe na kryptowalutach stają się coraz bardziej wyrafinowane. Inwestorzy przesyłają środki pomiędzy poszczególnymi bockchainami i portfelami, niezwykle utrudniając namierzenie cyfrowej waluty.

Łowcy kryptowalut

Polowanie na ukrytą kryptowalutę to zupełnie nowa gałąź dla śledczych, księgowych i prawników. Część z nich, którzy rozmawiali z CNBC, twierdzi, że, pomimo że blockchain jest publicznie dostępny, to niektórzy małżonkowie bardzo dobrze ukrywają w nim swoje aktywa. Działa to zwłaszcza jeżeli ich partner jest na bakier z nowinkami technologicznymi.

"Problem z kryptowalutą polega na tym, że nie jest ona regulowana przez żaden scentralizowany bank, więc zwykle nie można wezwać kogoś do sądu i uzyskać informacji czy dokumentów związanych z czyimś stanem konta." Mówi adwokat rozwodowy Kelly Burris. Jeśli nie udaje się uzyskać informacji z giełdy kryptograficznej, to jedynym wyjściem pozostaje kryminalistyczna analiza komputera lub telefonu osoby podejrzanej o ukrywanie zasobów kryptowaluty.

Osoby posiadające kryptowalutę mogę przechowywać ją "na gorąco" lub "na zimno". Gorący portfel jest podłączony do internetu i umożliwia jego właścicielowi korzystanie z monet i wydawanie ich. W przypadku portfeli zimnych klucze umożliwiające wyprowadzenie środków z portfela ukryte są na urządzeniu niepodłączonym do internetu, takim jak komputer, albo dedykowane urządzenie podobne do pendrive, takie jak Trezor albo Ledger. W takim przypadku uzyskanie dostępu do kryptowaluty wymaga odnalezienia ukrytego urządzenia, czym również musi zająć się śledczy.

Mateusz Tomiczek, dziennikarz Dobreprogramy.pl