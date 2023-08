X będzie sprawdzał tożsamość? Opcja weryfikacji wygrzebana z kodu

Badacz aplikacji Nima Owji twierdzi, że według znalezionych przez niego danych platforma pracuje nad dodatkową funkcją weryfikacji, która wymagałaby od użytkowników przesłania do X kopii dokumentu tożsamości, wydanego przez organ państwowy i zrobienia porównawczego selfie. Miałoby to zapobiec podszywaniu się pod różne osoby, co zarówno dawniej na Twitterze, jak i obecnie na X stanowi plagę, nawet pomimo wprowadzenia płatnego znaczka weryfikacji.