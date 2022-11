Trik na YouTubie. Usuń dwie litery i zobacz, co się stanie

Nie każdy użytkownik YouTube'a wie, że zmieniając nieco adres dowolnego filmu, może trafić na inny materiał, zwykle dość specyficzny. Chodzi o usuwanie wybranych liter z wyrazu watch w adresie , co zmusza YouTube'a do wykonania przekierowania na inną stronę. W efekcie użytkownik trafia na inny, z pozoru losowy film - oczywiście po zatwierdzeniu nowego adresu przyciskiem Enter.

W sieci można znaleźć wiele doniesień działaniu tej opcji, w tym liczne sprzed kilku miesięcy, o których pisał m.in. serwis thesportsgrail.com . W praktyce jest to swego rodzaju błąd (lub celowy "easter egg" ze strony twórców YouTube'a), ale nie zmienia to faktu, że eksploracja tego zjawiska cieszy się sporym powodzeniem .

Film, który można obecnie zobaczyć po usunięciu liter "ch" z wyrazu "watch" z adresu dowolnego materiału na YouTubie, ma już ponad 7,6 mln wyświetleń mimo, że nie ma tytułu. Wcześniej w analogiczny sposób można było dotrzeć do innego materiału usuwając jedynie literę "h" - wówczas użytkownik trafiał na materiał ze ścieżką dźwiękową jak z horroru i liczbą wyświetleń składającą się z samych cyfr 6.

Jak podają czujni użytkownicy YouTube'a w komentarzach, modyfikowanie adresu poprzez zmianę liter nie działa konsekwentnie. Trudno uwierzyć, by w projekcie tej skali był to błąd ze strony twórców. Bardziej prawdopodobna wydaje się być teoria z celową "zabawą" ze strony twórców YouTube'a, którzy dają dociekliwym szansę na odkrycie nowego triku związanego z adresami. W końcu przekierowanie prowadzi do filmu, który i tak da się znaleźć na YouTubie, więc nie stanowi nadużycia z zakresu bezpieczeństwa.