Blender 3.3 do pobrania. Pomoże ci zadbać o włosy

Blender 3.3 i najważniejsze nowości

Blender to otwarte oprogramowanie, przeznaczone głównie do modelowania trójwymiarowego i renderowania. Program jest nieustannie rozwijany i właśnie otrzymał nową aktualizację. Blender w wersji 3.3 stał się już dostępny, a to oznacza, że pojawiły się nowe funkcje i usprawnienia dotychczasowych. Przyjrzyjmy się im.

Blender 3.3: Hair System

Zdecydowanie "daniem głównym" jest zupełnie nowy, jeszcze lepszy system tworzenia włosów. Twórcy zapowiadali go znacznie wcześniej, jednak chcieli go dostatecznie dopracować. W Blenderze 3.3 pojawia się zupełnie nowy rodzaj obiektów - Empty Hair i bazuje on na krzywych. Wystarczy przypisać go do powierzchni aktywnego obiektu i przejść do zakładki rzeźbienia.

Blender 3.3: wsparcie dla kart AMD oraz Intel

Do tej pory Blender nie wspierał wszystkich kart AMD. Mowa tu głównie o generacji Vega. Niektórzy użytkownicy odczuwali to szczególnie przy renderowaniu za pomocą silnika Cycles. Od teraz Blender 3.3 wprowadza odpowiednie wsparcie tych kart w systemach Windows oraz Linux. To samo tyczy się nadchodzących kart Intel Arc.

Edycja siatki UV w Blenderze 3.3

Źródło zdjęć: © YouTube Blender 3.3: rozkładanie siatki UV za pomocą Geometry Nodes

Blender 3.3 wprowadza nowe funkcje do Geometry Nodes. Mowa o UV Unwrap oraz Pack UV Islands. Dzięki nim możliwe będzie proceduralne rozkładanie i edytowanie siatek obiektów. To nie wszystko. Pojawia się przydatna nowość w postaci rozkładania konkretnego (wybranego) fragmentu obiektu, a nie całości.

Blender 3.3: Image from Plane Marker

Źródło zdjęć: © YouTube Blender 3.3: Image from Plane Marker

Blender to nie tylko modelowanie, ale też efekty wizualne (VFX). Dzięki Image from Plane Marker możemy śledzić konkretny fragment nagrania i zapisać go w formie pliku graficznego. To otwiera nowe możliwość. Zapisaną grafikę możemy dowolnie edytować, w zewnętrznym programie, zmieniając np. napis, po czym "wrzucić" ponownie do filmu.

Blender 3.3: inne nowości

Nowości jest znacznie więcej. Grease Pencil otrzymuje 2 nowe modyfikatory. Ping Pong pozwala na zapętlenie animacji od początkowej do końcowej klatki i odtworzenie jest "od tyłu". Pojawia się również opcja Noise , nakładająca efekt szumu.

pozwala na zapętlenie animacji od początkowej do końcowej klatki i odtworzenie jest "od tyłu". Pojawia się również opcja , nakładająca efekt szumu. Nowa funkcja, ułatwiająca dostęp do Auto Smooth, czyli Shade Auto Smooth. Jest to najzwyczajniej opcja Shade Smooth połączona z Auto Smooth.

Jest to najzwyczajniej opcja Shade Smooth z Auto Smooth. Obsługa precyzyjnego touchpada dla systemów Windows.

Ulepszenie modyfikatora Surface Deform

i wiele innych dodatkowych funkcjonalności. Pełna lista zmian znajduje się pod tym adresem.

Sebastian Barysz, dziennikarz dobreprogramy.pl