Blender: jak zrobić napis?

Blender to wszechstronne oprogramowanie, które pozwala na modelowanie trójwymiarowych obiektów. Możliwe jest również stworzenie napisu w formie modelu 3D. Jak to zrobić? Proces nie jest skomplikowany, więc warto go opanować, by wszelkie projekty zyskały na jakości.

Blender: tworzenie napisu 3D zaczynamy w Object Mode

Po otwarciu Blendera i projektu, będąc w Object Mode, należy wywołać menu dodawania obiektów. Najszybciej można to zrobić za pomocą skrótu Shift+A. Pojawi się panel z którego należy wybrać "Text". W tym momencie na scenie tworzy się domyślny napis.

W panelu po prawej stronie, tuż nad ikonką materiałów, pojawia się nowy symbol. To właśnie tutaj można dokonać wyboru interesującej nas czcionki ("Font") oraz formatować tekst.

Teraz, zaznaczając wcześniej tekst, można przejść do Edit Mode. W tym miejscu możliwe jest zastąpienie domyślnego tekstu swoim własnym. Działa to niezwykle intuicyjnie, niczym w typowym programie do edycji tekstu. Klawisz "Backspace" usunie niepotrzebne znaki.

Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Sebastian Barysz

Blender: konwersja tekstu na "mesh" w Object Mode

Tekst w Blenderze został napisany i chcemy, by miał swoją geometrię. W tym celu należy powrócić do Object Mode, zaznaczyć napis prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję Convert To Mesh. Tym sposobem napis w Blenderze stał się obiektem. Pojawia się jednak problem, który może utrudniać proces modelowania. Wystarczy rzucić okiem na siatkę obiektu, by dojść do wniosku, że jej edytowanie może być problematyczne.





Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Sebastian Barysz

By siatka stała się bardziej czytelna, nie trzeba ręcznie usuwać niepotrzebnych linii. Modyfikator Decimate zrobi to automatycznie. Ważne jest, aby przed jego użyciem, nie modelować obiektu. Mówiąc wprost - napis ma być płaski jak plane.

W modyfikatorze Decimate należy wybrać opcję Planar i odpowiedni Angle Limit. Za co odpowiada ta funkcja? Wystarczy zwiększyć wartość np. na 75 stopni. Model traci na jakości. Domyślna wartość "5" jest optymalna. Po zatwierdzeniu modyfikatora, siatka stała się bardziej czytelna, a obiekt w Blenderze nie stracił na jakości.





Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Sebastian Barysz

Blender: modelowanie napisu w Edit Mode

Wciskając klawisz "A", zaznaczymy cały obiekt i klawiszem "E" wywołujemy Extrude Tool, czyli jedno z podstawowych narzędzi Blendera służących do modelowania. Oczywiście, nasz obiekt podlega pod te same zasady, pod jakie podlegają "normalne" obiekty. Można więc ustawić gładkie cieniowanie czy skorzystać z modyfikatorów.







Źródło zdjęć: © dobreprogramy | Sebastian Barysz