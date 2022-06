LibreOffice 7.3.4 do pobrania. Naprawiono ponad 80 błędów

Twórcy oprogramowania zwracają uwagę, że LibreOffice już od wersji 7.3 wymaga systemu Windows 7 lub nowszego. Dla użytkowników starszych komputerów może to stanowić problem w przyszłości. Deweloperzy w oficjalnym wpisie przypominają, że LibreOffice 7.2 nie będzie niedługo wspierany, a użytkownicy są proszeni o jak najszybsze uaktualnienie do nowszej wersji .

Użytkowników z pewnością ucieszy, że usunięto także popularny błąd, związany z awarią podczas zapisywania pliku do DOCX po usunięciu w nim stopki. Sam proces zapisu do tego formatu, który potrafił sprawić wiele problemów i doprowadzić do nagłego wyłączenia programu, także usprawniono celem zniwelowania awaryjności.