Centralna Książka Telefoniczna. Tę stronę powinien znać każdy

Aby skorzystać z serwisu Policja e-Usługi a później Centralnej Książki Telefonicznej, nie trzeba posiadać żadnego konta. Wystarczy odwiedzić stronę i wybrać jeden z 6 kafli prezentujących główne funkcje serwisu. Pierwszy to skrót do Centralnej Książki Telefonicznej w internecie, gdzie można znaleźć część danych policjantów i innych pracowników policji, numery telefoniczne, adresy e-mail i adresy jednostek policji oraz linki do komunikatora, co przyda się, aby nawiązać połączenie wideo.

Centralna Książka Telefoniczna ma formę prostej wyszukiwarki w bazie danych - użytkownik może tu wpisać dane policjanta lub miasto, bądź skorzystać z wyszukiwarki dzielnicowych. W tym przypadku konieczne jest wybranie miejscowości, ulicy i numeru budynku, którego miałaby dotyczyć sprawa. Podobne opcje można znaleźć w aplikacji mobilnej Moja Komenda.

Inne opcje w serwisie Policja e-Usługi to możliwość zainicjowania wideorozmowy, do czego Policja wykorzystuje komunikator Jabber. Dodatkowe opcje dotyczą osób głuchych oraz słabosłyszących - korzystając z Centralnej Książki Telefonicznej mogą zawęzić listę wyszukiwania do jednostek Policji, w których pracują osoby znające język migowy (i odwiedzić taką jednostkę fizycznie) lub wykorzystać inną możliwość i zaplanować wideorozmowę z tłumaczem języka migowego.

Ostatnia opcja w serwisie Policja e-Usługi to skrót do formularza SMS Child Alert. Chodzi o powiadomienia, które wysyłane są w uzasadnionych przypadkach, gdy poszukiwane jest dziecko. Każdy może zapisać się do bazy, by otrzymywać takie wiadomości SMS, a także mieć dostęp do całego systemu, gdyby kiedyś - czego rzecz jasna nikomu nie życzymy - sam musiał z takiej opcji skorzystać.

