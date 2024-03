ChatGPT lepszy od lekarzy. Tym razem naprawdę

Do oceny skuteczności działania algorytmu zaproszono 15 specjalistów. Sztuczna inteligencja okazała się dziesięć razy szybsza od człowieka, a przy tym utrzymała podobny poziom dokładności. W ramach projektu wykorzystano sześć fikcyjnych przypadków medycznych.

- Od lat toczy się debata o tym, jak usprawnić opiekę zdrowotną. Dzięki postępom w generatywnej SI i modelom językowym, powstały nowe możliwości redukcji obciążenia administracyjnego personelu medycznego. Pozwolą one lekarzom na wydłużenie czasu spędzanego z pacjentem - zauważa Cyrus Brodén, lekarz i naukowiec z Uniwersytetu w Uppsali, który jest współautorem pracy opublikowanej w magazynie "Acta Orthopaedica".

Badacze podkreślają, że obowiązki administracyjne pochłaniają znaczną część czasu lekarzy. To z kolei sprawia, że mogą oni poświęcić mniej uwagi pacjentom, co dodatkowo generuje stres.

Obecnie naukowcy przygotowują się do przeprowadzenia badania na tysiącu prawdziwych przypadków. Zdaniem Cyrusa Brodéna, będzie to proces wymagający, ale i interesujący. Konieczne będzie zaangażowanie do niego wielu partnerów i zadbanie m.in. o zachowanie poufności danych pacjentów.