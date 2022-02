Chcesz pomóc Ukrainie? Uważaj na fałszywe zbiórki pieniędzy

Można zakładać, że fałszywe strony zostaną wykorzystane do przeprowadzenia różnego rodzaju ataków. Wykorzystując na przykład fałszywe SMS-y , oszuści mogą chcieć zachęcać do wpłacania środków na potrzeby Ukrainy, odsyłając odbiorców do spreparowanych stron z formularzami szybkich płatności . Analogiczny mechanizm wykorzystywany jest na przykład w znanych wszystkim oszustwach "o przelewie" .

Działając pod wpływem emocji i chwili, można w ten sposób przeoczyć, że całość nie jest autentyczna. Poza weryfikacją rzekomej organizacji we własnym zakresie, warto także pamiętać o podstawowych zasadach bezpieczeństwa w sieci, tj. co do zasady nie klikać podejrzanych linków i nie wierzyć w rzekomo pilną konieczność podjęcia jakichkolwiek działań, jak sugerowane jest to np. przez rzekomych pracowników banków, w ramach tzw. spoofingu telefonicznego.