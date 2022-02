SMS o przelewie. 6 numerów, z których możesz zostać zaatakowany

Do redakcji stale dochodzą sygnały od czytelników o otrzymywanych wiadomościach SMS o rzekomym przelewie, głównie "przez Blika". W treści ktoś nieustannie sugeruje, że kliknięcie załączonego linku pozwoli odebrać pieniądze - 350, 450 czy 500 złotych. To zmyślona historia, a odwiedzając docelową stronę można co najwyżej stracić pieniądze z konta bankowego.