Mężczyźni chcieli kupić kryptowaluty. Trafili na oszustów

Cyberprzestępcy nadal wykorzystują popularność kryptowalut do oszukiwania nieświadomych internautów. Policja poinformowała o dwóch mężczyznach, którzy stracili majątek na rzekomych inwestycjach w "cyfrowy pieniądz". Obaj zgłosili się do policjantów z Gorzowa Wielkopolskiego.

Historia pierwszego z mężczyzn nie została opisana zbyt szczegółowo. Wiemy, że otrzymał on informację o rzekomej szansie na zdobycie 10 tys. złotych, które zarobił z dawnych inwestycji. Mężczyzna faktycznie w przeszłości inwestował w kryptowaluty, więc ucieszył się, że udało mu się na tych ruchach zarobić.

Otrzymywał on kolejne instrukcje od "konsultanta", który krok po kroku pozyskiwał wrażliwe dane mężczyzny. W efekcie uzyskał on dostęp do konta bankowego i wyprowadził z niego ponad 50 tys. złotych.