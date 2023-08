Dropbox zmienia zasady. Wprowadza limit w najdroższym planie

Dropbox opisuje swoją decyzję w długim wpisie blogowym . Okazuje się, że niewielka część użytkowników najdroższego planu wykorzystywała go niezgodnie zasadami, w tym na potrzeby związane z kopaniem kryptowalut , znacznie przekraczając typowe wykorzystanie dysków w przypadku autentycznych firm, dla których stworzono pakiet Advanced. Po długich namysłach, jak wyegzekwować właściwe korzystanie z usługi, Dropbox zdecydował się wprowadzić limit miejsca i dość łagodnie podejść do wszystkich obecnych użytkowników.

Od teraz pakiet Advanced oferuje 15 TB na dane do podziału na co najmniej 3 konta, z kolei każda dotychczasowa licencja zyska do tego dodatkowe 5 TB. Dropbox podaje w liczbach, że jest to przestrzeń pozwalająca przechowywać na przykład 100 mln dokumentów, 4 mln zdjęć lub 7,5 tys. godzin filmów HD. Nie jest to jednak koniec zmian - Dropbox podaje, że użytkownicy wykorzystujący mniej niż 35 TB na licencję (a takich ma być ponad 99 proc. wszystkich klientów), będą mogli zachować wszystkie swoje dane (oraz dodatkową pulę 5 TB) przez najbliższe pięć lat i to bez dodatkowych opłat.