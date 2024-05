Masz konto w PKO BP? Ważny komunikat bezpieczeństwa

W sieci można trafić na fałszywą stronę logowania do PKO BP - ostrzega CSIRT KNF. Chcąc zalogować się do iPKO, warto więc dokładnie przyjrzeć się adresowi strony. W tym przypadku oszustwo zdradza "literówka" w URL-u. Oszuści zdecydowali się bowiem zarejestrować domenę ipkoblzbnes[.]pl i przygotowali łudząco podobną stronę do autentycznej witryny logowania do bankowości internetowej PKO BP.