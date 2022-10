Neflix: wkrótce koniec dzielenia się hasłami. Dopłacasz albo rezygnujesz

O szczegółach pisze digitaltrends , ale sprawa nie powinna być dla nikogo zaskoczeniem. Netflix od początku tego roku boryka się ze sporymi problemami, a podobne rozwiązanie dopłat do współdzielenia konta było już testowane w kilku krajach . Po zmianie, użytkownik głównego konta z abonamentem Netfliksa zyska możliwość dopłaty stosunkowo niewielkiej kwoty (mówi się o około 3 dolarach) za możliwość udostępnienia swojego pakietu innej osobie (spoza gospodarstwa domowego - a więc tak, jak dzisiaj część osób to robi niezgodnie z regulaminem).

Zmiana ma wejść w życie "na początku 2023 roku", wobec czego można się także spodziewać, że konta, które do tego czasu nie dostosują się do tej zmiany, zostaną po prostu zablokowane (do czego Netflix ma zresztą podstawy od dawna z uwagi na nieprzestrzeganie regulaminu przez ich właścicieli). Założenie Netfliksa jest rzecz jasna takie, że po wprowadzeniu opisywanego restrykcyjnego podejścia, część użytkowników zdecyduje się wykupić własny abonament, a przynajmniej dopłacić do głównego, zamiast zrezygnować z dalszego korzystania z Netfliksa.