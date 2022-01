Edycja filmów. W poszukiwaniu łatwego w obsłudze, darmowego oprogramowania

Nowy Rok jest świetną okazją do naszykowania nagrań z rodzinnych zjazdów czy spotkań. Do ich zmontowania przyda się więc łatwy w obsłudze program, który dodatkowo nie obciąży naszego portfela.

Szukając odpowiednich aplikacji staraliśmy się ograniczyć nasz wybór do rozwiązań, które są darmowe. Braliśmy także pod uwagę, by programy były dostępne nie tylko na Windowsa, ale również na Linuksa czy MacOS-a.

DaVinci Resolve

DaVinci Resolve jest jednym z najpopularniejszych na rynku programów do nieliniowej edycji wideo. Twórcy zadbali, by użytkownicy mieli dostęp do bardzo zaawansowanych narzędzi. Warto zauważyć, że chociaż jest to program dla profesjonalistów, to posiada wygodny, intuicyjny interfejs.

Program oferuje nowe przetwarzanie obrazu dla najnowszej szerokiej gamy HDR, potężny silnik audio i wiele więcej. Użytkownicy mogą także skorzystać z narzędzi do gradacji HDR, magicznej maski opartej na sztucznej inteligencji, a pracę ułatwi im nowy widok pozwalający szybciej organizować i znajdować materiał.

Użytkownik może importować i organizować nagrania zarówno na stronach wycinania, jak i edycji. Strona multimediów zapewnia mu za to dedykowaną przestrzeń roboczą na pełnym ekranie, dzięki czemu może on skupić się na przygotowywaniu nagrań, synchronizowaniu klipów, organizowaniu nagrań i dodawaniu metadanych przed rozpoczęciem edycji.

DaVinci Resolve w wersji na Windowsa i MacOS-a możecie pobrać z naszego katalogu oprogramowania:

DaVinci Resolve 17.4.3 Tworzenie i edycja filmów

Avidemux

Pierwotnie dostępny tylko dla systemu Linux, Avidemux zdobył szybko ogromną popularność. Ta zaś sprawiła, że twórcy zdecydowali się udostępnić go także w wersji na Windowsa i MacOS-a.

Avidemux

W pełni darmowy edytor przeznaczony jest do prostych zadań cięcia, filtrowania i kodowania filmów. Program obsługuje wiele typów plików, w tym AVI, pliki MPEG kompatybilne z DVD, MP4 i ASF, przy użyciu różnych kodeków. Zadania można zautomatyzować za pomocą projektów, kolejki zadań. Gdyby jednak to było za mało, zawsze istnieje możliwość stworzenia odpowiednich skryptów.

Avidemux w wersji na Windowsa i MacOS-a możecie pobrać z naszego katalogu oprogramowania:

Avidemux 2.7.8 Tworzenie i edycja filmów

VSDC Free Video Editor

Podobnie jak dwa wcześniejsze programy, VSDC Free Video Editor jest darmowym narzędziem do edycji wideo. W ramach aplikacji użytkownik znajdzie wszystko, co jest niezbędne nie tylko do edycji wideo, ale też ulepszania dźwięku, nagrywania podkładów głosowych, przechwytywania ekranu pulpitu i nie tylko.

VSDC Free Video Editor

Program obsługuje wszystkie popularne formaty wideo, audio i kodeki. Co więcej, zawiera narzędzie Chroma Key do usuwania zielonego tła. Edytując nagrania, użytkownik może korzystać z bogatego zestaw modnych efektów, filtrów i przejść oraz wykorzystywać dodatkowe opcje, jak powiększanie, wykresy, edycja wideo 360 i korekcja kolorów.

Twórcy zapewniają, że ich narzędzie poradzi sobie nawet na słabszych komputerach. Co ważne, VSDC Free Video Editor jest narzędziem nieliniowym, co znacząco zwiększa możliwości edycji. Dodatkowo program umożliwia tworzenie masek o różnych kształtach do ukrywania, zamazywania lub podkreślania niektórych elementów w filmie.

VSDC Free Video Editor w wersji na Windowsa możecie pobrać z naszego katalogu oprogramowania: