Firefox 98.0.1 do pobrania. Yandex i Mail.ru znikają z opcji wyszukiwania

W ubiegłym tygodniu Firefox został natomiast zaktualizowany do wersji 98 i tutaj pojawiło się sporo zmian. Najważniejsze dotyczą zachowania przeglądarki podczas pobierania plików. Firefox domyślnie nie pyta już co zrobić z każdym, tylko po prostu go pobiera. Opcję tę można jednak zmienić w ustawieniach.