Skrót do listy rozszerzeń z poziomu górnego paska nie jest niczym nowym, ale zmiana dotyczy jego zawartości. Jak podaje Techdows , w Google Chrome Canary 100 trwają testy przeprojektowanego widoku, który oprócz samych nazw dodatków daje szybki dostęp do listy ich uprawnień. W ten sposób da się szybko sprawdzić, czy dane rozszerzenie może odczytywać i zapisywać dane dotyczące stron internetowych.

Nową opcję trzeba włączyć w menu ustawień eksperymentalnych. By to zrobić, na pasku adresu należy wpisać chrome://flags, a następnie odszukać wpis Extensions Menu Access Controll. Po zmianie ustawienia na Enabled, konieczne będzie jeszcze ponowne uruchomienie Chrome'a, by zmiany zostały aktywowane. Analogicznie można je również cofnąć w przyszłości.