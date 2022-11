Instalują trojana na telefonie. Usuń te aplikacje

Bitdefender wykrył aplikacje, które zostały udostępnione w sklepie Google Play , a które stanowią duże niebezpieczeństwo dla użytkowników. Te podszywające się pod menedżery plików programy w rzeczywistości służą do infekowania urządzeń trojanem bankowym o nazwie Sharkbot.

Same w sobie aplikacje nie przenoszą niebezpiecznego oprogramowania. Zamiast tego pobierają je one w późniejszym czasie, bez wiedzy użytkownika. Z tego względu trudno jest odkryć szkodliwe działanie pobieranych menedżerów plików. W pierwszych chwilach po zainstalowaniu takiej aplikacji nie daje ona żadnych podejrzanych objawów. Potem jest jednak o wiele gorzej.

Trojan Sharkbot jest bardzo niebezpieczny. Wyświetla on fałszywe formularze logowania zamiast legalnych monitów w aplikacjach bankowych. W takiej sytuacji, zamiast zalogować się do własnego baku, użytkownik udostępnia swoje dane cyberprzestępcom, którzy mogą je później wykorzystać do opróżnienia konta ofiary.