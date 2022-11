Oszustwo "na paczkę". Ekspert radzi, na co zwrócić uwagę

Cyberprzestępcy uwielbiają podszywać się pod firmy kurierskie. Szczególnie często robią to w okresie przedświątecznym. Łatwo natknąć się teraz na wiadomości, w których dostawca informuje o konieczności uiszczenia dopłaty lub przesyła link do śledzenia przesyłki. W rzeczywistości są to próby wyłudzenia danych, co może być zgubne w skutkach.