Liczyła na dobry zarobek. Zamiast inwestycji był dramat

Kryptowaluty swego czasu wywoływały w sieci istną burzę. Duże i szybkie wzrosty ich wartości zachęcały ludzi do ryzykowania i inwestowania w nie. W ostatnim czasie temat niejako ostygł, ale wiele osób nadal jest zainteresowanych ich kupnem. Wykorzystują to internetowi oszuści.

Oprogramowanie, którego pobranie zasugerował 43-latce oszust, miało ułatwiać proces inwestowania środków w kryptowaluty . W rzeczywistości była to aplikacja, która miała na celu wykradnięcie danych osoby, która z niej korzysta.

Gdy 43-latka zalogowała się do bankowości internetowej, "otworzyła drzwi" dla oszustów. W ciągu kilku dni z jej konta wypłacono blisko 6 tys. zł. Co więcej, na dane kobiety zaciągnięto pożyczkę, przez co łączne straty kobiety wyniosły blisko 21 tys. zł.