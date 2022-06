Interpol ich namierzył. Aresztowano ponad 2000 osób za oszustwa w sieci

Jak podaje Interpol , udało się przeprowadzić skuteczny nalot na centra obsługi telefonicznej, które najprawdopodobniej były głównymi bazami operacji cyberprzestępców. To stąd przeprowadzane były ataki telefoniczne i mailowe, w tym oszustwa związane z wyłudzaniem pieniędzy. Dzięki operacji First Light 2022 skonfiskowano aktywa o wartości ponad 50 mln dolarów.

Jednym z najpoważniejszych przypadków, w który byli zaangażowani zatrzymani było sfingowanie porwania nastolatki. Policja w Singapurze uratowała nastoletnią ofiarę, która została podstępnie oszukana do sfingowania własnego porwania, aby wyłudzić od rodziców okup w wysokości 1,5 mln euro.

Grupę przestępców udało się jednak zatrzymać nim doszło do przekazania pieniędzy. Zamknięto również ok. 4000 kont należących do podejrzanych. Z kolei w Papui Nowej Gwinei zatrzymano innego przedstawiciela szajki, który miał stać za schematem Ponziego. Oszuści nabrali ponad 24 tys. osób wyłudzając niemal 34 mln euro.