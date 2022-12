Podczas spotkania z okazji 20 urodzin dobrychprogramów porozmawialiśmy z dr. Tomaszem Rożkiem o szeroko rozumianym świecie technologii. To okazja, by zatrzymać się na chwilę i zastanowić, jak algorytmy i elektronika zmieniają nasze życie codzienne. W przyszłości może to wyglądać jeszcze inaczej. Zapraszamy do obejrzenia materiału.