Poznaj najlepsze technologie w plebiscycie Imperatory WP 2022

Ostatnie 2 lata były niezwykle trudne dla całego świata, jednak rynek technologiczny niezwykle się rozwinął. Pojawiły się kompletnie nowe rozwiązania komunikacyjne, a wiele firm przyłożyło wagę do ekologii. Efektem tego jest powstała w roku 2021 kategoria "Ekoprodukt roku" w naszym plebiscycie Imperatory WP . Wówczas najlepszym produktem zostały drukowane panele perowskitowe firmy Saule Technologies .

Rozwój technologiczny to pociąg, którego nie da się już zatrzymać, więc w tegorocznej edycji plebiscytu Imperatory WP stawiamy na promowanie polskiej myśli technologicznej . Kategoria "Innowacja roku" jest jedną ze szczęśliwej trzynastki, w której będą zmagały się rozwiązania opracowane nie tylko przez start-upy, ale również polskie ośrodki naukowe. Przyglądając się bliżej temu zagadnieniu, na pewno zwrócicie uwagę, że nasi rodacy w świecie wielkiej nauki mają do powiedzenia naprawdę dużo.

Imperatory WP 2022 to również znane Wam kategorie. W tym roku zmienił się jednak sposób wyboru najlepszych produktów. 12 z 13 kategorii (oprócz "Innowacji Roku") zostanie rozwiązanych przez głosowanie członków redakcji obszaru WP Technologie, czyli dziennikarzy serwisów: dobreprogramy , Komórkomania , Gadżetomania , Polygamia , Fotoblogia , WP Tech oraz naszego najnowszego nabytku, czyli serwisu Benchmark . W każdym z portali pracują uznanie eksperci w wielu dziedzinach – od smartfonów, przez procesory, na fizyce kończąc.

Już teraz zapraszamy Was do głosowania w kategorii "Innowacja roku". Potrwa ono do 31 grudnia 2022 roku. Laureatów tej oraz innych kategorii poznacie na Gali Rozdania Nagród Imperatory 2022 na początku 2023 roku.